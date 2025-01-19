В Вельске задержали мужчину с подозрительным свертком

Задержанный подозревается в незаконном хранении наркотических средств в крупном объеме.Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Вельскому району около дома по улице Дзержинского был остановлен автомобиль Toyota.
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