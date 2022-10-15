Ростовчан призвали усилить бдительность и осторожность

Власти Ростова попросили ростовчан усилить бдительность и быть предельно осторожными. Памятку о том, как вести себя в толпе и при обнаружении подозрительных предметов, 14 октября опубликовало на сайте мэрии управление по делам ГО и ЧС города.
Власти Ростова попросили ростовчан усилить бдительность и быть предельно осторожными. Памятку о том, как вести себя в толпе и при обнаружении подозрительных предметов, 14 октября опубликовало на сайте мэрии управление по делам ГО и ЧС города.
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