Магнитные бури в марте 2024: прогноз на неделю, с 18-го по 24-е число Ирэн ОрлонскаяЭксперты по метеорологии прогнозируют, что в конце марта 2024 года на Солнце наступит продолжительный период безмятежности.
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