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Царьград

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Аэропорт Шереметьево приостановил рейсы для обеспечения безопасности полетов

Аэропорт Шереметьево приостановил рейсы для обеспечения безопасности полетов

Московский аэропорт Шереметьево временно прекратил обслуживание рейсов в целях безопасности. Росавиация сообщила об ограничениях на прием и выпуск гражданских воздушных судов, чтобы обеспечить безопасные условия полетов в столичном аэропорту.

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