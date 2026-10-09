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Царьград

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«Зенит» посвятил эпиграмму «Краснодару» перед матчем 10 октября

«Зенит» посвятил эпиграмму «Краснодару» перед матчем 10 октября

ФК «Зенит» сочинил эпиграмму для «Краснодара», обыграв прозвище соперника и конфликт по гостевым билетам перед матчем 10 октября на «Озон Арене».

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