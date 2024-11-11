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Рогов: передовые штурмовые отряды российских войск вошли в Курахово в ДНР

Рогов: передовые штурмовые отряды российских войск вошли в Курахово в ДНР

Передовые штурмовые отряды российских войск вошли в восточную часть города Курахово в ДНР. Об этом РИА Новости рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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