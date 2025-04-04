Театр абсурда
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Театр абсурда

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Пусть рожают школьницы: а про зрелых женщин забыли

Пусть рожают школьницы: а про зрелых женщин забыли

БлокнотРУ Демографическая политика нашей Российской Федерации, если разобрать ее с точки зрения простой житейской логики, выглядит довольно странно.

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Комментарии
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Владимир Соколов
не ей старой стерве бабло обещают))обидно 😂
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15 час.
ninikooo Митусова
Такое впечатление, что в Госдуму отбирали исключительно « больных на голову».
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14 час.
Bogdan Stupin
Все матери в итоге оказываются в ранге &quot;старых стерв&quot;. В том числе, даже те, которые вырастили авторов подобных  мнений по поводу стимулирования  детей обзаводиться детьми.
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4 час.
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