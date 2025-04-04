Пусть рожают школьницы: а про зрелых женщин забыли

Такое впечатление, что в Госдуму отбирали исключительно « больных на голову».

Bogdan Stupin

Все матери в итоге оказываются в ранге "старых стерв". В том числе, даже те, которые вырастили авторов подобных мнений по поводу стимулирования детей обзаводиться детьми.