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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руслан Терновой и Никита Шлейхер вышли в финал в прыжках в воду с вышки на Кубке мира в Гвадалахаре

Руслан Терновой квалифицировался с седьмым результатом, Никита Шлейхер – с десятым.  Елизавета Кузина прошла в финал на трехметровом трамплине, Ульяна Клюева осталась 15-й.

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