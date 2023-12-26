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Послание миру: заграждения, которые удерживали государства от войн, разрушены

Послание миру: заграждения, которые удерживали государства от войн, разрушены

Войны и конфликты по всему свету больше не являются экстраординарным событием из ряда вон выходящим. К сожалению, они стали обычным явлением, отражающим собой наиболее значительную трансформацию в мировых делах после событий 11 сентября.

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