Послание миру: заграждения, которые удерживали государства от войн, разрушены

Войны и конфликты по всему свету больше не являются экстраординарным событием из ряда вон выходящим. К сожалению, они стали обычным явлением, отражающим собой наиболее значительную трансформацию в мировых делах после событий 11 сентября.
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