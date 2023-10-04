Техасский республиканец выдвинет Трампа на пост спикера палаты представителей

Член палаты представителей Трой Нелс, республиканец от Техаса, объявил, что подаст документы для выдвижения кандидатуры бывшего президента Дональда Трампа на пост следующего спикера палаты представителей, сообщает The Hill.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии