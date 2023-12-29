В Алуште глава Крымской митрополии Тихон провел Большую Божественную Литургию в день памяти Собора Всех Святых

28 декабря, в день памяти Собора Всех Святых в земле Крымской просиявших, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон возглавил Божественную Литургию в алуштинском храме во имя Всех Крымских Святых и святого великомученика Феодора Стратилата, сообщает пресс-служба крымской митрополии.