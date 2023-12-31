Комаров поздравил татарстанцев с Новым годом

В 2023 году произошли события, которые объединили россиян и подарили им уверенность в будущем. Поздравляя татарстанцев с Новым годом, полномочный представитель России в ПФО Игорь Комаров выразил надежду и любовь, радость встреч с близкими и друзьями.
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