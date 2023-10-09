В ЯНАО после «Честного маршрута» губернатора Артюхова перестали ремонтировать дороги

В Губкинском (ЯНАО) жители обратили внимание на строительство внутриквартальных проездов. Работы велись к приезду губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, но после его отъезда стройка заморожена, сообщают пользователи социальной сети «ВКонтакте».
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