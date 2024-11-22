📹⚡️На Купянском операционном направлении продолжаются наступательные действия взводно-тактических штурмовых подразделений 1-й танковой армии и иных подразделений группировки войск "Запад".
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📹⚡️На Купянском операционном направлении продолжаются наступательные действия взводно-тактических штурмовых подразделений 1-й танковой армии и иных подразделений группировки войск "Запад".