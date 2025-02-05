Участник «Времени героев» стал замдиректора центра подготовки спортрезерва

Кавалер ордена Мужества Роман Гришин стал заместителем директора по развитию инновационных видов спорта Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр подготовки спортивного резерва».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии