16 комичных комментариев, которые можно запросто в бронзе отливать

Ох уж эти ехидные пользователи сети: любая реплика или пост вызывают у них такой поток остроумия, что нам сложно остановиться и не хохотать, даже если родственники, коллеги или попутчики в транспорте уже косо на нас поглядывают.
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