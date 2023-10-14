В барнаульском аэропорту задержали самолеты из-за тумана

Несколько рейсов перенаправили в Новосибирск Аэропорт Барнаула утром в субботу, 14 октября, не выпускает и не принимает самолеты из-за сильного тумана, в здании скопилось много пассажиров, сообщают "Вести Алтай".
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