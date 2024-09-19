Генеральная прокуратура Венесуэлы запросила выдачу ордера на задержание президента Аргентины Хавьера Милея из-за конфискации Соединенными Штатами венесуэльского самолета Emtrasur, который находился в Буэнос-Айресе.
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