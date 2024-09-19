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Прокуратура Венесуэлы запросила выдачу ордера на задержание президента Аргентины

Прокуратура Венесуэлы запросила выдачу ордера на задержание президента Аргентины

Генеральная прокуратура Венесуэлы запросила выдачу ордера на задержание президента Аргентины Хавьера Милея из-за конфискации Соединенными Штатами венесуэльского самолета Emtrasur, который находился в Буэнос-Айресе.

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