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Скончался заслуженный артист России, сыгравший Сталина в фильме "Зоя". Биография, сыгранные роли

Скончался заслуженный артист России, сыгравший Сталина в фильме "Зоя". Биография, сыгранные роли

Актёр Александр Вонтов умер в Санкт-Петербурге на 74-м году своей жизни.Стало известно о том, что заслуженный артист России Александр Вонтов, сыгравший Иосифа Сталина в фильме "Зоя" о Герое Советского Союза Зое Космодемьянской, повешенной фашистами, на 74-м году своей жизни.

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