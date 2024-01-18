Скончался заслуженный артист России, сыгравший Сталина в фильме "Зоя". Биография, сыгранные роли

Актёр Александр Вонтов умер в Санкт-Петербурге на 74-м году своей жизни.Стало известно о том, что заслуженный артист России Александр Вонтов, сыгравший Иосифа Сталина в фильме "Зоя" о Герое Советского Союза Зое Космодемьянской, повешенной фашистами, на 74-м году своей жизни.