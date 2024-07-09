"Было бы здорово". Ответ Москвы на идею Анкары по Украине обрадовал турок

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами в Москве прокомментировал заявление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана (Hakan Fidan) о необходимости создания мирной платформы для урегулирования украинской проблемы.
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