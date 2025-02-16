Юрист рассказал о законодательных изменениях для автомобилистов с 1 марта

В России с 1 марта 2025 года вступит в силу норма, которая позволит автомобилистам снимать транспорт с учёта сразу после продажи, рассказал в беседе с RT Александр Хаминский, юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области.
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