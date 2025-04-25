"Я должен бояться какую-то из Брюсселя? Меня сам Путин спрашивает!" Кто приедет в Москву на Парад Победы

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Тахир Сукуров

Брестские крепости Трек – Motor-Roller ‧ 2024 г. Нас никто штурмом не брал, Все ворота мы сами открыли, - Даже тем, кто до крови кусал, Без враждебности жить предложили. Они были поражены Тем, что мы безрассудно беспечны, Что придуманный комплекс вины Так покорно взвалили на плечи. А вины насчитали нам лес Эталоны надменной Европы: Это наш азиатский замес И масштабища наши циклопьи... Продолжая к нам в дом проникать, Многоопытная заграница Стала нас у корней подгрызать – Без корней легче договориться. Она сгрызла ученых, врачей, Придушила кинематограф, Обглодала учителей, И свой глобус пропил географ. Прогрызала дыры в мозгах, Чтобы тряпки туда вконопатить. Наша воля лопалась в швах, И совсем продырявилась память. И когда уже стали в глаза Называть нас «тупая нелепость», Я, решив, что так дальше нельзя, Превратился в Брестскую крепость. На клочке материнской земли Я твердел в круговой обороне, Чтоб хотя бы его не смогли Оккупантов вытоптать кони, Чтоб хотя бы детей не отдать В рабство их содомитской культуре. Мне бы раньше пойти воевать! Но нас очень хитро надули. Мир плясал вокруг дудки врага, И предатели всласть жировали, У нацистов окрепли рога, Им юродивые подпевали. И казалось - до пропасти шаг. И когда эта пропасть разверзлась, В небо взвился вдруг Родины флаг - Это билась еще одна крепость! И другие бились вдали - Все в дыму, но полные жизни. Значит, всех подкосить не смогли «Благодетели» нашей отчизны! И я понял: дайте нам срок, Мы сметем этой нечисти ворох! Наш народ не сотрешь в порошок, Его можно стереть только в порох. Не дай Бог вам с огнем лезть к нему, Проверять того пороха силу! Он врагов не бьет по одному, Он их рейхами валит в могилу. Но урок давний впрок не пошел, И спустя всего два поколенья Новый рейх у порога расцвел, - Хочет дани и повиновенья. Сколько раз объяснять дуракам, Наших дедов слова повторяя: Мы все выплаты вам по счетам Совершаем 9 Мая! Что ж, опять объясним дуракам, Наших дедов слова повторяя: Мы всегда, по любым вам заплатим счетам, Каждый раз – 9 Мая! 9 Мая! Ждите 9 Мая! https://www.youtube.com/watch?v=VdC6YMJJKuc