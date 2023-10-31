В Европе введут «ТО» для пожилых водителей. Многие против

Новая директива ЕС о водительских правах должна быть принята в 2024 г., и на повестке дня, среди прочего, стоит требование о введении водительских прав для внедорожников и регулярное проведение тестирования на пригодность к вождению для лиц старше 65 лет.
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