ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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Момент реальной многополярности

Момент реальной многополярности

МОМЕНТ РЕАЛЬНОЙ МНОГОПОЛЯРНОСТИ Акция поддержки России в Исламабаде, 16 марта 2022 г. Максим Медоваров Градус поддержки России не только там, где это было ожидаемо и предсказуемо, но и в совершенно новых точках планеты, превзошел все прогнозы.

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