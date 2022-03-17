МОМЕНТ РЕАЛЬНОЙ МНОГОПОЛЯРНОСТИ Акция поддержки России в Исламабаде, 16 марта 2022 г. Максим Медоваров Градус поддержки России не только там, где это было ожидаемо и предсказуемо, но и в совершенно новых точках планеты, превзошел все прогнозы.