Вертикалки J.P. Sauer & Sohn Suhl

В 1931 г., в разгар банковского кризиса в Германии, братья Ганс и Рольф Зауэры рискнули выпустить на международный рынок экспортные бокбюксфлинты Мodell A и Мodell B, получившие в бюджетном варианте исполнения наименование Мodell 31.
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