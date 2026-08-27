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Вертикалки J.P. Sauer & Sohn Suhl

Вертикалки J.P. Sauer & Sohn Suhl

В 1931 г., в разгар банковского кризиса в Германии, братья Ганс и Рольф Зауэры рискнули выпустить на международный рынок экспортные бокбюксфлинты Мodell A и Мodell B, получившие в бюджетном варианте исполнения наименование Мodell 31.

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