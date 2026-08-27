Вертикалки J.P. Sauer & Sohn Suhl

В 1931 г., в разгар банковского кризиса в Германии, братья Ганс и Рольф Зауэры рискнули выпустить на международный рынок экспортные бокбюксфлинты Мodell A и Мodell B, получившие в бюджетном варианте исполнения наименование Мodell 31.