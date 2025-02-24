2025 год станет переломным для одного знака зодиака: астролог раскрыл секрет успеха Татьяна СергееваКто из нас не давал себе обещаний начать новую жизнь с понедельника или с нового года? Похудеть, заняться спортом, наладить питание — эти желания знакомы почти каждому.