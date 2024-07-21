36-я бригада Вооруженных сил Украины, чьи подразделения сопротивляются наступлению Вооруженных сил Российской Федерации в восточной части Волчанска, была атакована минувшей ночью тяжелыми огнеметными системами “Солнцепек”.
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