Россиян предупредили об обмане перед майскими праздниками

Перед майскими праздниками традиционно активизируются мошенники — чаще всего в это время пытаются обмануть путешественников, рассказал руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин «Прайму».
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