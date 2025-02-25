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Царьград

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Принудительная мобилизация в Украине: отец оставил одного ребенка дома

Принудительная мобилизация в Украине: отец оставил одного ребенка дома

В Хмельницком мобилизовали мужчину, оставившего дома шестилетнего ребенка. Он сообщил, что его удерживают в помещении с решетками.

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