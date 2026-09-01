«Со школьной парты знать, что русские — зло». Украинская школа теряет детей

В 1991 году в первый класс еще советской школы в Украине пошло около 600 тысяч детей. / Источник: Иван Шилов (с) ИА РегнумСегодня, 35 лет спустя, в украинские школы идет всего около 250 тысяч первоклассников.
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