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«Со школьной парты знать, что русские — зло». Украинская школа теряет детей

«Со школьной парты знать, что русские — зло». Украинская школа теряет детей

В 1991 году в первый класс еще советской школы в Украине пошло около 600 тысяч детей. / Источник: Иван Шилов (с) ИА РегнумСегодня, 35 лет спустя, в украинские школы идет всего около 250 тысяч первоклассников.

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