Червиченко: если бы Марио Фернандес перешел в "Спартак", было бы логично

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко предположил, что у футболиста петербургского "Зенита" Марио Фернандеса, который покинет клуб в летнее трансферное окно, есть другой вариант в Российской премьер-лиге.
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