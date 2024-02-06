Двадцать лет отдал сатире: Не стало актёра театра и ситкомов Александра Симонца

Артист, скончавшийся из-за проблем с сердцем, запомнился зрителям многочисленными ролями в Амурском областном театре драмы, Московском академическом театре Сатиры, а также эпизодическими появлениями в популярных комедийных сериалахАлександр Симонец, театральный и сериальный актёр, скончался в возрасте 61 года.