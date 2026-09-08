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Царьград

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КПРФ заявила об изъятии свиней в Тюменской и Иркутской областях

КПРФ заявила об изъятии свиней в Тюменской и Иркутской областях

В Тюменской и Иркутской областях у жителей изымают домашний скот, включая свиней, коров и коз. Действия связаны с риском распространения болезней, таких как африканская чума свиней и узелковый дерматит, сообщают в КПРФ и местные власти.

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