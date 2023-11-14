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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коэффициент на чемпионство «Ботафого» за две недели взлетел с 1.12 до 5.50

«Ботафого» потерял статус букмекерского фаворита чемпионата Бразилии. Еще две недели назад – за 9 туров до конца сезона – возможное чемпионство клуба оценивалось коэффициентом 1.

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