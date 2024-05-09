Российская армия нанесла удары по эшелону с западным вооружением в ДНР

Минобороны РФ: фронтовая авиация поразила эшелон с западным оружием в ДНР! ВС РФ нанесли удары по эшелону с западным вооружением и техникой в ДНР, а также личному составу ВСУ на железнодорожной станции в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.