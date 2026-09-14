Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев выразил мнение, что Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия используют тему независимости прежде всего для получения экономических и политических уступок от Великобритании.