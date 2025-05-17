Депутат Иванов: вместо черепов россиянам следует выбирать цветы и иконы

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов рассказал, что людям православной веры стоит с осторожностью относиться к украшениям на одежде и аксессуарам с изображением черепов, скелетов и других мрачных деталей.
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