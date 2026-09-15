Западным партнерам необходимо срочно передать Украине локомотивы для замены уничтоженной техники. С таким призывом выступил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети X.
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Побирушки, но такие активные.😄
Ай молодца хохлы! Ключевые слова здесь " запад должен"! И где ж они по мнению бибиги будут искати. Слава Богу наши предки об этом позаботились!