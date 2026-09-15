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Газета.ру

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Сибига: Запад должен передать Украине локомотивы взамен уничтоженных Россией

Сибига: Запад должен передать Украине локомотивы взамен уничтоженных Россией

Западным партнерам необходимо срочно передать Украине локомотивы для замены уничтоженной техники. С таким призывом выступил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети X.

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