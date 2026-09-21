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6,1 тысячи новых жителей и всего 827 парковок: что еще построят в Снеговой Пади к 2038 году

6,1 тысячи новых жителей и всего 827 парковок: что еще построят в Снеговой Пади к 2038 году

ВЛАДИВОСТОК, 21 сентября, ФедералПресс. Еще 6,1 тысячи человек – именно столько новых жителей появится в Снеговой Пади после того, как на 20,7 га построят 17 многоэтажек общей площадью 202 тысячи кв.

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