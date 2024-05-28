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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Концепт сюжетного дополнения для Elden Ring был полностью написан Джорджем Р. Р. ...

Концепт сюжетного дополнения для Elden Ring был полностью написан Джорджем Р. Р. ...

Концепт сюжетного дополнения для Elden Ring был полностью написан Джорджем Р. Р. МартиномЕще во время анонса Elden Ring для многих геймеров было неожиданностью узнать об участии в разработке хардкорной RPG такого известного писателя, как Джордж Р.

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