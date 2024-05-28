Концепт сюжетного дополнения для Elden Ring был полностью написан Джорджем Р. Р. МартиномЕще во время анонса Elden Ring для многих геймеров было неожиданностью узнать об участии в разработке хардкорной RPG такого известного писателя, как Джордж Р.
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