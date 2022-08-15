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Автоэксперт Канаев заявил, что предложение ограничить скорость электросамокатов перед переходами едва ли реализуемо

Автоэксперт Канаев заявил, что предложение ограничить скорость электросамокатов перед переходами едва ли реализуемо

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев оценил предложение депутата Султана Хамзаева ограничить скорость электросамокатов перед нерегулируемым пешеходным переходом.

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