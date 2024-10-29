Geely Preface: прошло 2 месяца — и уже подорожание! Новые цены

Компания Geely переписала ценники на официально представленный в России седан Preface. Напомним, автомобиль появился в продаже на российском рынке в конце лета текущего года и на старте продаж седан был оценен в минимальную сумму 2 999 990 рублей за «начальную» комплектацию Luxury.