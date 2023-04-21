Политика Сегодня

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Делегация из Германии доставит в Крым гуманитарную помощь для новых регионов России

Делегация из Германии доставит в Крым гуманитарную помощь для новых регионов России

Немецкая делегация привезет в Крым гуманитарную помощь, предназначенную для новых регионов России, сообщил глава комитета парламента региона по народной дипломатии и международным отношениям Юрий Гемпель.

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