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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Локомотив» выиграл всего 2 первых тайма, но сыграет против худшей команды РПЛ. Победа «Локо» до перерыва – 2.43

«Локомотив» встретится дома с «Сочи» в 20-м туре РПЛ. «Локомотив» выиграл всего два первых таймах и 13 сыграл вничью.

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