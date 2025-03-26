Nvidia выпустила ИИ-программу Project G-Assist для настройки игр и ПК

Nvidia представила инструмент на базе искусственного интеллекта Project G-Assist, предназначенный для владельцев видеокарт RTX, который предлагает широкие возможности для оптимизации настроек игр и системы.
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