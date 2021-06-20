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Российские ученые вернули к жизни сибирских коловраток после 24 000 лет анабиоза

Лучшие новости об экспериментах с сибирскими коловоротами Российские ученые извлекли из вечной мерзлоты в Сибири замороженных коловраток вида Bdelloidea, разморозили их и с некоторым удивлением обнаружили, что те полностью вернулись к жизни.

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