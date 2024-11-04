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Контрольный выстрел в голову «Украинского проекта»

Контрольный выстрел в голову «Украинского проекта»

Очевидно, что мы живем во времена информационных войн, «правильная» информация является основным оружием современности.

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Комментарии
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Ирина Трифонова
Только такой фильм окончательно встряхнет наш народ от пагубного благодушия, да и многим &quot;братушкам&quot; и партнерам мозги вправит. Эта лживая сказка про дружбу народов привитая в СССР завела нас в войну с Украиной и нападение орд  мигрантов.
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3 час.
Пульхерия Djem
Я давно уже здесь писала,а теперь поддерживаю эту тему.Надо на СУДЕ показывать все натуральные кадры зверств укронацистов по всему миру,где пробьёмся,,а когда они будут сидеть пожизненно,особенно зележопе,показывать все эти пытки и убийства 24/7.А пробиться на западные каналы,я думаю,наши айтишники смогут,если им будет поставлена такая задача. Я,конечно,посмотреть не смогу,не вынесу,но это очень хорошо,что такие записи ублюдков,мы смогли раздобыть и сохранить.Это самые серьёзные доказательства нашего решения по СВО!!!
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1 час.
Пульхерия Djem
А после этого фильма хохлы будут стесняться своей национальности, а будут кричать,что они РУССКИЕ, и фамилии переделывать на русский лад.
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1 час.

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