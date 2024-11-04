Контрольный выстрел в голову «Украинского проекта»

Только такой фильм окончательно встряхнет наш народ от пагубного благодушия, да и многим "братушкам" и партнерам мозги вправит. Эта лживая сказка про дружбу народов привитая в СССР завела нас в войну с Украиной и нападение орд мигрантов.

Пульхерия Djem

Я давно уже здесь писала,а теперь поддерживаю эту тему.Надо на СУДЕ показывать все натуральные кадры зверств укронацистов по всему миру,где пробьёмся,,а когда они будут сидеть пожизненно,особенно зележопе,показывать все эти пытки и убийства 24/7.А пробиться на западные каналы,я думаю,наши айтишники смогут,если им будет поставлена такая задача. Я,конечно,посмотреть не смогу,не вынесу,но это очень хорошо,что такие записи ублюдков,мы смогли раздобыть и сохранить.Это самые серьёзные доказательства нашего решения по СВО!!!