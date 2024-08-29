Основателя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи под залог. На время следствия ему нельзя уезжать из Франции и нужно являться в полицию дважды в неделю.
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Основателя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи под залог. На время следствия ему нельзя уезжать из Франции и нужно являться в полицию дважды в неделю.