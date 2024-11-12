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Царьград

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Ведущего «Пусть говорят» Борисова увозили со съемок в больницу с аппендицитом

Ведущего «Пусть говорят» Борисова увозили со съемок в больницу с аппендицитом

Телеведущий Дмитрий Борисов признался, что однажды его прямо на скорой помощи увезли со съемок ток-шоу «Пусть говорят».

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