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Why Hit CBS Sitcom Murphy Brown Introduced A Baby And Why It Had To Be A Son

Why Hit CBS Sitcom Murphy Brown Introduced A Baby And Why It Had To Be A Son

Everything changed for Murphy Brown when she gave birth to her son - but why did the show's writers throw their feminist hero a curveball like motherhood?Everything changed for Murphy Brown when she gave birth to her son - but why did the show's writers throw their feminist hero a curveball like motherhood?.

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